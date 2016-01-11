«وزير الإسكان» يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ مشروعات صرف صحى لـ260 قرية بالمنوفية والغربية

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم مع شركة «جوزوبا» الصينية، وهى إحدى أكبر شركات المقاولات العاملة فى مجال البنية التحتية والطرق، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروعات صرف صحى بعدد 260 قرية بمحافظتى المنوفية والغربية، وذلك ضمن القرى الملوثة لفرع رشيد، وذلك فى إطار البرنامج القومى لصرف صحى القرى المصرية، وحفاظاً على المجارى المائية من التلوث

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم توفير مليار دولار كقرض ميسر من أحد البنوك الصينية، لتنفيذ هذه المشروعات، وجار حالياً التنسيق مع الجانب الصينى لتوفير التمويل

وأشارالدكتور مدبولى إلى أن الشركة الصينية قدمت دراسات مفصلة فنية ومالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظتين، وتم مراجعة هذه الدراسات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والاتفاق مع الشركة الصينية على مراجعة الأسعار طبقاً للأسعار المعتمدة بالوزارة.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك إرادة سياسية حقيقية حاليا لمواجهة مشكلة الصرف الصحى، خاصة فى القرى، وهناك تصميم على رفع نسبة التغطية بهذه القرى، والتى لا تتعدى حاليا ١٥٪.

حضر التوقيع، المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للمقاولات، وهى الشركة المتحالفة مع الشركة الصينية، والمهندس عز هوارى، الوكيل التجارى للشركة الصينية بالقاهرة.