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إسرائيل تنهي حالة «استنفار أمني» عقب إنذار بعملية مسلحة

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إسرائيل تنهي حالة «استنفار أمني» عقب إنذار بعملية مسلحة إسرائيل تنهي حالة «استنفار أمني» عقب إنذار بعملية مسلحة

ارشيفية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إنهاء حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها صباح اليوم، بعد اعتقال شاب يزعم الاحتلال أنه ساعد فتاة كانت تنوي تنفيذ عملية فدائية في مدينة أسدود المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال  نشرت عشرات الحواجز بالقرب من مستوطنة “سديروت” ومدينة عسقلان وبعض مناطق النقب المحتل القريبة من قطاع غزة، وشرعت بعمليات تمشيط واسعة في منطقة النقب، بحثا عن فلسطينية تنوي تنفيذ عملية، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

وذكرت الإذاعة الاسرائيلية أن معلومات أمنية تلقاها جهاز الأمن العام “الشاباك” عن فتاة فلسطينية تنوي تنفيذ عملية، ما دفع قوات الاحتلال لإعلان حالة الطوارئ ونشر قوات كبيرة في منطقة النقب بحثا عن الفتاة.

وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية، إلى أن الفتاة من سكان بلدة بيت سيرًا في رام الله، وتتحفظ قدس على نشر اسم الفتاة وصورتها كما أوردتها المواقع الصحفية الإسرائيلية.

 

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