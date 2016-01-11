بدء التحقيقات فى مصرع ربة منزل انهار عليها منزلها فى كرموز بالإسكندرية

قررت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوارة، فتح تحقيقات موسعة حول انهيار عقار بمنطقة كرموز، وتسببه فى مصرع ربة منزل بعد انتشالها من تحت الأنقاض.

وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار ملف العقار من الحى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفاة.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء عمرو جاب الله، نجحت فى انتشال جثة المتوفية وإزالة آثار الانهيار وإعادة تسيير حركة الطريق.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم كريم محفوظ رئيس مباحث قسم شرطة كرموز بانهيار العقار رقم 7 شارع الآداب دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالى 85 متر مربع "بناء قديم" حوائط حامله وأسقف خشبية ملك "محمد.م" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقه واحدة "خالى من السكان – عدا شقة الطابق الأول" وإنهيار العقار حتى سطح الأرض دون تأثير على العقارات المجاورة، ونتج عن ذلك إحتجاز قاطنة الطابق الأول "عطا.م " - 82 سنة ربة منزل تحت الأنقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة قاطنة الطابق الأول " عطا.م" - 82 سنة ربة منزل من تحت الأنقاض، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وإخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز.