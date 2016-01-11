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تلف سيارة شرطة بالشرقية بعد إطلاق الجماعة الإرهابية وابلا من النار عليها

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تلف سيارة شرطة بالشرقية بعد إطلاق الجماعة الإرهابية وابلا من النار عليها تلف سيارة شرطة بالشرقية بعد إطلاق الجماعة الإرهابية وابلا من النار عليها
أطلقت عناصر من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالشرقية، اليوم، وابلا من الأعيرة النارية، على الشرطة، بمنيا القمح، ما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة شرطة تابعة للأمن المركزى، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق .

تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيام مأمورية من شرطة منيا القمح بالتنسيق مع الأمن الوطنى، تم ضبط "علاء عبد الله مصطفى" مقيم بكفر شلشلمون، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا 4785/2015 إدارى و4741/2015 إدارى أعمال عدائية ضد الدولة، بعد إطلاق عدد من جماعة الإخوان الإرهابية وابلا من الأعيرة النارية على الشرطة، ما أسفر عن إتلاف سيارة أمن مركزى رقم 1747 مصفحة رقم 3883 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 372/2016 إدارى منيا القمح.
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