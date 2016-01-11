وصول إسلام بحيرى المحكمة لحضور الرد فى الاستشكال على حبسه بـ"ازدراء الإسلام"

وصل منذ قليل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الباحث إسلام بحيرى مرتديا البدلة الزرقاء فى حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه حجز المحكمة لحضور إجراءات رد المحكمة فى الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قد أرجأت نظر الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.