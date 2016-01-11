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بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد شاحنات الماشية والسلع الغذائية المخفضة

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بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد شاحنات الماشية والسلع الغذائية المخفضة بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد شاحنات الماشية والسلع الغذائية المخفضة
تفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الدفعة الجديدة من شاحنات رؤوس الماشية، والسلع والمواد الغذائية، بحضور اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولى الطب البيطرى، والتموين، ومندوبى المراكز والقرى.

أشار محافظ الفيوم بأن رؤوس الماشية تأتى تحت إشراف كامل من الطب البيطرى، والتموين من أجل ذبحها وطرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بمدينة الفيوم والمراكز، بأسعار مخفضة تصل إلى 55 جنيهاً للكيلو.

وتابع المحافظ توزيع رؤوس الماشية، وتسليم سيارات المواد الغذائية لمندوبى المراكز ومسئولى منافذ البيع ، مؤكداً أن ذلك يأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، وفى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم اللحوم البلدية، والسلع والمواد الغذائية الضرورية لمحدودى الدخل.

وأضاف محافظ الفيوم بأن رؤوس الماشية ستصل إلى 500 رأس، تستقبلها المحافظة تباعاً على دفعات، ويتم بيع لحومها أسبوعياً بمنافذ البيع المنتشرة فى مختلف أنحاء المحافظة.

كما تفقد المحافظ شاحنات السلع والمواد الغذائية المخفضة، وأشار أن المحافظة استقبلت اليوم كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية، اشتملت على 20 طن أرز، و10 أطنان سكر، و17 طن مكرونة، و400 كرتونة زيت طعام تحوى كل واحدة منها 12 زجاجة، بأسعار مخفضة فى متناول المواطنين، حيث يصل سعر كيلو الأرز إلى 285 قرشاً، وسعر كيلو السكر 350 قرشاً، وسعر المكرونة زنة 350 جراماً 120 قرشا، وزنة 400 جراماً 130 قرشاً، والمكرونة الطويلة 140 قرشاً، وسعر زجاجة زيت الطعام 7 جنيهات، لافتاً إلى أن هذه الكميات سيتم توزيعها على منافذ البيع المنتشرة بمراكز المحافظة ومدينة الفيوم بالأماكن الأكثر احتياجاً، ومن خلال سيارات تابعة للمحافظة تجوب القرى والمراكز، وتحت إشراف مسئولى التفتيش المالى والإدارى ومسئولى والرقابة .

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة ضبط الأسعار ، وأن يصل الدعم لمستحقيه وأن اللجان تتابع كل العمليات بداية من نقل السلع حتى وصولها للمواطن بالسعر المحدد ، موضحاً أن منافذ البيع مستمرة طوال المرحلة القادمة، من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة لمضاعفة المعروض من اللحوم البلدية والسلع والمواد الغذائية، التى تُباع بأسعار مدعمة للجمهور فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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