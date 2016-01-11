سوزان الصعيدى خريجة دراسات إسلامية قعيدة الفراش منذ 17 عاما

مأساة بما تحمله الكلمة من معانى تعيشها فتاة كوم حمادة بالبحيرة "سوزان السيد عرفات الصعيدى" البالغة من العمر 33 سنة خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف فرع دمنهور. والمصابة منذ قرابة 17 عاما بمرض نادر يسمى ( MS التهاب متناثر فى الجهاز العصبى) وأصبحت من لحظتها قعيدة الفراش لا تستطيع الحركة إلا على كرسى متحرك.

التقى "اليوم السابع" بسوزان بالصدفة خلال تغطية زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لافتتاح مسجد الدكتور محمد سعد فوجئنا بفتاة تجلس على كرسى متحرك فى الثلاثينات من عمرها والدموع تذرف من عينيها ويقود بها الكرسى المتحرك والدها السيد عرفات الصعيدى فى أوائل العقد السابع من العمر وهما يحاولان الوصول إلى محافظ البحيرة للتحدث معه والاستماع لشكواهم.

وأجرينا معها حوار فى البداية قالت وهى تبكى: "اسمى سوزان السيد عرفات وخريجة كلية الدراسات الإسلامية وعايزة أتعالج.. عايزة حد يسمعنى.. عايزة حد يكلمنى"، واستمرت فى البكاء ولم تتحدث معنا.

ومن جانبه قال السيد عرفات الصعيدى والد الفتاة المريضة سوزان: "أنا على المعاش وكنت موظف على قد حالى فى شركة الغزل بكوم حمادة وللأسف الشديد علاج سوزان بتكلف شهريا حوالى 7500 جنيه وكانت سوزان تتقاضى معاشا من التضامن الاجتماعى 430 جنيها تم إيقافه منذ حوالى 3 سنوات بدعوى أننى أتقاضى معاش، وأطالب محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان وكلى عشم فى الله رب العالمين أن يأمر بصرف معاش استثنائى لابنتى".