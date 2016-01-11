وفاة مطرب الروك البريطانى «ديفيد بوى» عن عمر 69 عاما

توفي مغني البوب البريطاني ديفيد بوي، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد معانة أستمرت العام ونصف مع مرض السرطان.

ديفيد كان قد أحتفل يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاده الـ69 من خلال إصداره ألبومًا غنائيًا جديدًا.بعنوان “بلاكستار” في ظل إشادة من النقاد بأحدث أعماله الفنية في مشوار طويل حافل بالإبداع.

“بوى” اسمه الحقيقي “ديفيد روبرت جونز”،وهو ممثل ومغني روك بريطاني ولد في لندن سنة 1947, حصل على حائز على جائزتي غرامي وجائزتي بريت, ومتزوج من عارضة الأزياء الأمريكية إيمان.

ولقب المطرب الراحل بحرباء موسيقى الروك، كماتمتع شهرة كبيرة منذ السبعينات، حيث باع حوالى مائة وأربعين مليون نسخة من ألبوماته في جميع أنحاء العالم ،وحاز خلال مشواره الفني جوائز قيمة عدة، من بينها جائزة غرامي للإنجاز مدى الحياة التي حصل عليها العام 2006.

والى جانب الغناء، شارك ديفيد بوي في العديد من الأفلام من أشهرها “الرجل الذي سقط على الأرض” وذلك في العام 1976.

يذكر ان المغني البريطاني الراحل، هو حاليًا محور معرض دولي يضم عددًا كبيرًا من مقتنياته، من بينها أزياؤه وكلمات أغان مكتوبة بخط يده وصور فوتوغرافية ،إضافة إلى أغلفة ألبوماته الصادرة على مدى مشواره الفني الثري.