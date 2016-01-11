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ساعة "إيبيل ويف ليدي" الهدية المثالية لعيد الحب

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ساعة "إيبيل ويف ليدي" الهدية المثالية لعيد الحب ساعة "إيبيل ويف ليدي" الهدية المثالية لعيد الحب

الإثنين 11-01-2016 03:29

تش ّكل ساعة "إيبيل ويف ليدي" EBEL Wave Lady هديّة مثاليّة لمناسبة عيد الح ّب المقبل، وذلك بدءا من تفاصيلها الأنثويّة وصولا إلى ح ّسها العصر ّي. يأتي الإطار الذهبي عيار 18 قيراط مغ ّطى بما يزيد عن 50 ماسة على عرض 30,0 ملم. ويحمل الميناء المر ّصع بالألماس نمط EBEL المتم ّوج الذي يمتدّ إلى السوار الفولاذي المصقول الثنائ ّي اللون والمؤلّف من حلقات ربط مع مشبك قابل للط ّي، م ّما ينقل الإحساس
الكامل بالرونق والأناقة.
إ ّن ساعة "إيبيل ويف ليدي" EBEL Wave Lady المصنوعة لتكون مثاليّة تتلاءم مع شخصيّة وأسلوب كافة النساء.

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سيدتي