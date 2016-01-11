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تقرير - روما يحدد خليفة جارسيا

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تقرير - روما يحدد خليفة جارسيا تقرير - روما يحدد خليفة جارسيا

أشارت بعض التقارير في إيطاليا أن هناك اتجاه داخل نادي روما لإقالة المدرب رودي جارسيا وتعيين لوسيانو سباليتي بدلا منه.

وأوضحت التقارير أن هناك جلسة مغلقة انعقدت بين جيمس بالوتا رئيس نادي روما وماورو بالديسوني المدير الرياضي للفريق.

وحسب ما نشره موقع سكاي سبورت إيطاليا فإن سباليتي هو الخيار الأول لتولي المهمة، في حين أن الخيارات الأخرى هي مارسيلو بييلسا المدرب الأرجنتيني السابق لنادي مارسيليا وخورخي سامباولي مدرب منتخب تشيلي الحالي.

ويزداد الضغط على الإدارة مؤخرا بعد تعادل روما مع كلا من كييفو وميلان ليحتل المركز الخامس على بعد 7 نقاط من نابولي المتصدر.

وكان سباليتي مدربا لروما في الفترة من 2005 وحتى 2009 وحقق معه لقبين متتاليين في كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية مرة وحيدة.

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