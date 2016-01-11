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لمريض الفشل الكلوى.. أطعمة غنية بالبوتاسيوم ابعد عنها

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لمريض الفشل الكلوى.. أطعمة غنية بالبوتاسيوم ابعد عنها لمريض الفشل الكلوى.. أطعمة غنية بالبوتاسيوم ابعد عنها
مريض الفشل الكلوى هو مريض يعانى الكثير منذ إصابته بالمرض، وذلك لأسباب عديدة منها الالتهابات وبعض الأمراض المزمنة كالسكر، وبعض الأمراض الوراثية التى قد تكون سبب فى إصابته، كما يحتاج علاجه لمثابرة وصبر واتباع نظام غذائى منضبط.

وحسبما يذكر الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، فقد يعانى بعض مرضى الفشل الكلوى من زيادة فى نسب البوتاسيوم فى الدم، وهم المرضى الذين لا يمكنهم إفراز البول، وبالتالى عليهم الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، حتى لا تزيد نسبه بشدة فى دمائهم مخلفة أضرارا صحية خطيرة.

وتابع استشارى أمراض الباطنة حديثه ناصحا بتجنب هذه النوعية من مرضى الفشل الكلوى بالخصوص لبعض الأطعمة التى تتركز بها نسب البوتاسيوم بشدة، وحسب توضيحه فالبوتاسيوم يتركز بنسب مختلفة بين كل طعام وآخر، ولكن هناك نوعيات يتركز بها بنسب عالية للغاية ومن أهمها، الطماطم الحمراء والصلصة، العدس، وكذلك المشروم.

وأضاف الدكتور محمد عيسى معددا مجموعة من أهم هذه الأطعمة عالية النسب، والتى ينصح بتجنبها والإقلال التام منها لهؤلاء المرضى منها الفاكهة وأغلب الخضراوات المحفوظة بطريقة التجفيف (المجففة)، كذلك عليهم تجنب الإسراف فى تناول كل من الشاى الأسود والقهوة، ولذلك ينصح بالاكتفاء بكوب واحد من إحداهما يوميا، كذلك بعض نوعيات الفواكه غير المجففة كالمانجو والشمام والبلح، كذلك ضرورة تجنب الإسراف فى تناول البطاطس والزبيب الحلو.

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مصر 365