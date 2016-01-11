لتجنب تكاليف الجنازات.. البريطانيون يتبرعون بجثث موتاهم للبحث العلمى

حذر أعضاء بالبرلمان البريطانى من أنه بسبب نفقات الجنازات الباهظة، يقوم الكثير من البريطانيين الآن بالتبرع بجثث موتاهم إلى جهات البحث العلمى لتدريب طلبة الطب وإجراء الأبحاث.

وأفاد تحقيق برلمانى بأن عددا متزايدا من البريطانيين بدأوا فى هذا الاتجاه للهرب من ارتفاع تكاليف الجنازة، ورغم ذلك فإن بعض الجثث يتم رفضها من الجهات العلمية بسبب المرض وتشريح الجثث أو لأن أقسام التشريح ممتلئة.

وجاء الإنذار بخصوص عدم قدرة الكثير من البريطانيين على تحمل أعباء تكاليف الجنازة، من جانب مركز التشريح والهوية الإنسانية بجامعة "دندى" الاسكتلندية والتى تتلقى ما يصل إلى 200 طلب للتبرع بالجثث كل عام.

وقالت مدير المركز البروفيسور سو بلاك إنه يتم قبول حوالى 80 جثة سنويا لدراستها من قبل طلاب الطب، مقابل ما يصل إلى 20 جثة فقط قبل عقد من الزمن.

وأضافت بلاك، حسب صحيفة "سكوتسمان" البريطانية، أنها تعتقد أن أقسام التشريح فى أنحاء المملكة المتحدة تواجه نفس الموقف، والكثير منها يمكنه قبول عدد أقل بكثير من الجثث، مشيرة إلى أن قسمها تلقى أيضا طلبات من إنجلترا وويلز فضلا عن أنحاء من اسكتلندا.

وكشف تقرير صدر مؤخرا بأن نفقات الجنازة فى المتوسط يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف جنيه إسترلينى وأن التكاليف الأساسية للجنازة قفزت إلى 3702 جنيه إسترلينى بزيادة 140 جنيها فى 12 شهرا فقط.

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