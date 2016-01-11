صور|«وزير التموين»:بيع أكثر من مليون وجبة بقيمة 25 مليون جنيه

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه يتم يوميا تكثيف المعروض من السلع الغذائية بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بما يتراوح من 20% الي 25% عن الاسواق ومنها اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيه للكيلو والدواجن بسعر 19 جنيه للكيلو والاسماك والبقوليات والخضر والفاكهة وأن قوافل السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية تتواجد يوميا في معظم المحافظات لطرح السلع الغذائية والوجبات بأسعار مخفضة وأيضا أوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيه ونصف للكيلو

إحتلت وجبة المكرونة بالباشميل المرتبة الاولي في مبيعات كون وجبتك التي تم طرحها منذ شهر وحتي الان في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وهي الاهرام والنيل والاسكندرية والمصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة والمصرية للحوم والدواجن والمصرية للاسماك بالاضافة الي السيارات المتنقلة المحملة التي تجوب المحافظات وحققت مبيعات كون وجبتك رقما قياسيا في المبيعات بلغ نحو مليون وجبة بقيمة تقدر بنحو أكثر من 25 مليون جنيه وكانت الوجبات الاكثر مبيعا بعد المكرونة بالباشميل وجبة الدجاج ثم وجبة اللحوم تلتها وجبة الاسماك ثم وجبة أوراك الدواجن ثم بقية الوجبات

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية أن وجبة المكرونة بالباشميل تليها وجبة الدجاج كانت أعلي مبيعات في محافظات القاهرة الكبري وأن وجبتي اللحوم والاسماك أعلي مبيعات في محافظات الاسكندرية والوجه البحري ووجبات الاسماك واللحوم والدجاج في الوجه القبلي وباقي الوجبات في باقي المحافظات

وأوضح الدكتور خالد حنفي أن كون الوجبات متكاملة ومتنوعة يوميا لعدد 4 افراد بأسعار تتراوح من 20 الي 30 جنيه و تتضمن بروتينات ونشويات وخضار وصلصة ومسلي وفاكهة وهي بأسعار مخفضة يختار منها المواطن يوميا ما يناسب ذوقه ورغباته منها ما تتضمن فرخة كاملة وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلي ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة وهناك وجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبده شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك وجبات تشمل أوراك محلي و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس وهناك وجبة تشمل كباب حلة نيو ماركت وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافه وصلصة ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال مشيرا الي أن هناك وجبات مطهية تشمل سمك وأرز بسعر 8 جنيهات وجمبري وأرز بسعر 10 جنيهات تطرحها فروع الشركة المصرية للاسماك.