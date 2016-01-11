الأرصاد : شبورة مائية صباح غد على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء ، طقس مائل للدفء، على السواحل الشمالية، علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع علي وسط سيناء وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية،والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية شرقية، أما البحر الأحمر معتدل الى مضطرب ، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 امتار .

>القاهرة الصغرى 10 درجة 21 للعظمى، وفى الإسكندرية10 للصغرى 20 عظمى، مرسى مطروح 10 للصغرى 21 للكبرى، بورسعيد 12 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط14 صغرى 20 للعظمى، بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20، الإسماعيلية12 للصغرى 22 للعظمى، وفى السويس12 للصغرى 22 للعظمى، العريش الصغرى 6 العظمى 20، نخل الصغرى 2 العظمى 19، طاباالصغرى 9 العظمى 20، الطورالصغرى 10 العظمى 22، مرسى علم الصغرى 16 العظمى 23، الغردقةالصغرى 12 العظمى 23، شرم الشيخ الصغرى 16 العظمى 24 ، رفح الصغرى 8 العظمى 20، كاترين الصغرى 2 العظمى 17، سيوة الصغرى 8 العظمى 23، المنيا الصغرى 8 العظمى 21، الفيوم الصغرى 11 العظمى 21، رأس سدر الصغرى 14 العظمى 21، أبو سمبل الصغرى 11 العظمى 24، وسط الدلتا الصغرى 11 والعظمى 21 ، أسيوط الصغرى 6 العظمى 21، سوهاج الصغرى 8 العظمى 22، الأقصرالصغرى 8 العظمى 23، أسوان الصغرى 10 العظمى 24، شلاتين الصغرى 14 العظمى 16، حلايبالصغرى 17 العظمى 24، الوادى الجديد الصغرى 9 العظمى 23، قنا الصغرى 9 العظمى 24 ، نوبيع16 الصغرى 23 الكبرى، السلوم11 الصغرى 20 العظمى