الشرطة الإسرائيلية تعتقل 60 عاملا فلسطينيا فى منطقة الجليل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 60 عاملا فلسطينيا فى عملية واسعة فى منطقة الجليل (شمال إسرائيل) بحجة عدم حصولهم على تصاريح قانونية لدخول إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية- فى بيان الاثنين، "إنها اعتقلت 40 عاملا فلسطينيا فى سخنين والمناطق المجاورة لها، و20 عاملا بالقرب من منطقة شفا عمر لعدم حصولهم على تصاريح قانونية، إضافة إلى اعتقال أحد أصحاب العمل بشبهة تشغيل عمال فلسطينيين بطرق غير قانونية".

وطبقا لإحصاءات إسرائيلية، يعمل حوالى 100 ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية المحتلة فى داخل إسرائيل بينهم نحو 40% لا يحملون تصاريح عمل.

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