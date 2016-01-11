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زيدان يسجل أفضل بداية لمدرب في تاريخ ريال مدريد في الليجا منذ 56 عاما

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زيدان يسجل أفضل بداية لمدرب في تاريخ ريال مدريد في الليجا منذ 56 عاما زيدان يسجل أفضل بداية لمدرب في تاريخ ريال مدريد في الليجا منذ 56 عاما

(إفي): سجل المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، أفضل بداية في تاريخ مدربي الفريق الملكي في الليجا منذ عام 1959، عندما قاد الباراجوائي، مانويل فليتاس سوليتش، النادي لاكتساح ريال بيتيس (7-1)، وذلك بعدما فاز فريق العاصمة أمس السبت على ديبورتيفو لاكورونا (5-0) في أول مباراة له.

وحظي زيدان باستقبال حافل من قبل جماهير "سانتياجو برنابيو" في أول مباراة له على رأس الإدارة الفنية للميرينجي بالفوز العريض بخماسية في شباك "البلانكي أزول"، ليسجل أفضل بداية في تاريخ مدربي النادي منذ 56 عاما في الليجا الإسبانية، والثانية في تاريخ النادي على الإطلاق.

وكان المدير الفني السابق للفريق، رافاييل بينيتث، قد افتتح مشواره التدريبي مع الفريق في الدوري بالتعادل سلبيا أمام الصاعد حديثا سبورتنج خيخون على ملعب الأخير "المولنيون".

وأفاد الموقع الرسمي لريال مدريد على الإنترنت، أن البارجوائي، مانويل فليتاس، الملقب بـ"الساحر" سجل أفضل بداية لمدربي الفريق في الليجا منذ أول مشاركة للنادي موسم 1928-1929، عندما فاز ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل واحد أمام ريال بيتيس في الجولة الأولى للدوري موسم 1959-1960 والذي شهد احتلال الفريق في النهاية المركز الثاني خلف البطل برشلونة.

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