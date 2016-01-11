أنشيلوتي عن بينيتث: هل المدرب هو المذنب دائما؟ أجيبوني

حدد عمرو جمال مهاجم الأهلي شرطًا وحيدًا لإمكانية الموافقة على أي عرض احتراف في حالة الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال عمرو جمال عبر قناة (أون تي في): "خلال الفترة الأخيرة، اهتم بضمي ناديين، أحدهما من اليونان والآخر من إسبانيا".

واستدرك: "ولكن لن أنضم لناد أقل من الأهلي سواء في الخليج أو أوروبا، خاصة أن سعري حاليًا متراجع لابتعادي عن المشاركة أساسيًا".

وأضاف: "لن أرضى الاحتراف إلا بعرض قوي، ولا توجد أي عروض داخل مصر، فأنا عمري 23 سنة، ولن أترك مكاني بسهولة".

واختتم المهاجم الشاب: "لن ألعب لنادٍ مصري، إلا إذا أكد مسئولو الأهلي رغبتهم في الاستغناء عن خدماتي، وعدم صلاحيتي لتمثيل الفريق".