أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي عن بينيتث: هل المدرب هو المذنب دائما؟ أجيبوني

Google+ Print
أنشيلوتي عن بينيتث: هل المدرب هو المذنب دائما؟ أجيبوني أنشيلوتي عن بينيتث: هل المدرب هو المذنب دائما؟ أجيبوني

حدد عمرو جمال مهاجم الأهلي شرطًا وحيدًا لإمكانية الموافقة على أي عرض احتراف في حالة الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال عمرو جمال عبر قناة (أون تي في): "خلال الفترة الأخيرة، اهتم بضمي ناديين، أحدهما من اليونان والآخر من إسبانيا".

واستدرك: "ولكن لن أنضم لناد أقل من الأهلي سواء في الخليج أو أوروبا، خاصة أن سعري حاليًا متراجع لابتعادي عن المشاركة أساسيًا".

وأضاف: "لن أرضى الاحتراف إلا بعرض قوي، ولا توجد أي عروض داخل ، فأنا عمري 23 سنة، ولن أترك مكاني بسهولة".

واختتم المهاجم الشاب: "لن ألعب لنادٍ مصري، إلا إذا أكد مسئولو الأهلي رغبتهم في الاستغناء عن خدماتي، وعدم صلاحيتي لتمثيل الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة