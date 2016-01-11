حريق فى مكتب منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة

>أعلنت ناطقة بأسم المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية "بتسيلم" التى ترصد الإنتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أن حريقا اندلع مساء الأحد فى مكتب هذه المنظمة فى القدس.

وقالت الناطقة فى بيان أن الحريق أدى إلى أضرار مادية جسيمة لكنه لم يسبب إصابات إذ إن مكاتب المنظمة كانت خالية عند وقوع الحريق.

وأضافت إنه "بحسب العناصر الأولية للتحقيق، تشتبه الشرطة بحريق إجرامي. ننتظر نتائج التحقيق، لكن إذا تبين إنه حريق إجرامى فيجب إدراج ذلك فى إطار حملة التحريض والتشهير التى تقوم بها الحكومة ضد المنظمات الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا بتسيلم".

وتابعت الناطقة "بالتأكيد الإضرار فى مكاتبنا لن توقف عملنا التوثيقى الذى يهدف الى كشف انتهاكات حقوق الانسان تحت الاحتلال".

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