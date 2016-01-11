أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حريق فى مكتب منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة

Google+ Print
حريق فى مكتب منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة حريق فى مكتب منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة

>أعلنت ناطقة بأسم المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية "بتسيلم" التى ترصد الإنتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أن حريقا اندلع مساء الأحد فى مكتب هذه المنظمة فى القدس.

وقالت الناطقة فى بيان أن الحريق أدى إلى أضرار مادية جسيمة لكنه لم يسبب إصابات إذ إن مكاتب المنظمة كانت خالية عند وقوع الحريق.

وأضافت إنه "بحسب العناصر الأولية للتحقيق، تشتبه الشرطة بحريق إجرامي. ننتظر نتائج التحقيق، لكن إذا تبين إنه حريق إجرامى فيجب إدراج ذلك فى إطار حملة التحريض والتشهير التى تقوم بها ضد المنظمات الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا بتسيلم".

وتابعت الناطقة "بالتأكيد الإضرار فى مكاتبنا لن توقف عملنا التوثيقى الذى يهدف الى كشف انتهاكات حقوق الانسان تحت الاحتلال".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف