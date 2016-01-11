مقتل الشيخ العكيمى شيخ مشايخ دهم بالجوف إثر انفجار سيارته بصنعاء

قتل الشيخ عبد الولى يحيى العكيمى أكبر مشايخ قبائل دهم بمحافظة الجوف شمال اليمن إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت فى سيارته بصنعاء باليمن.

وأوضح مصدر أمنى مسئول بالعاصمة أن الانفجار أسفر عن مقتل الشيخ العكيمى وإصابة شقيقه بجروح ونقل للمستشفى للعلاج.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء، والتى تديرها جماعة أنصار الله الحوثيين، أن الجماعة أقدمت على قتل العكيمى بعد فشله فى صد تقدم قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وسيطرتها على معظم مديريات المحافظة.

ويأتى اعتراف الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء بمقتل العكيمى بعد وقت من إعلان وسائل إعلام فى صنعاء أمس الخبر ونقلها عن أسرته أن القيادى بالجماعة أبو عمار العزى هو المسئول عن مقتله.

ونقلت عن مصدر مطلع قوله أن "القيادى الحوثى أبو عمار العزى مسئول الحوثيين فى محافظات الجوف ومأرب وشبوه استدعى العكيمى إلى العاصمة صنعاء ولما وصل والتقى بالعزى طلب منه السيارة الخاصة به وبعد ساعة أعادها إليه وطلب منه العودة على الفور للجوف وبعد فترة قليلة انفجرت السيارة فلقى حتفه على الفور وأصيب شقيقه حسن الذى كان فى سيارة أخرى قريبا منه".

ويتهم الحوثيون العكيمى بمساعدة قريبه الشيخ القبلى والقائد فى المقاومة الشعبية أمين العكيمى وتسهيل وصول قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطنى إلى محافظة الجوف والسيطرة على مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

على الصعيد ذاته نفت المقاومة الشعبية اليمنية مزاعم وسائل إعلام ميليشيات الحوثيين وصالح بالتقدم باتجاه مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال اليمن، وأكدت أن قوات الجيش والمقاومة تواصل التقدم فى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات.

وللتأكيد على كذب هذه المزاعم.. قام اللواء حسين العواضى محافظ الجوف بتفقد الوحدات التابعة للمنطقة السادسة العسكرية، ولفت إلى أن المليشيات الانقلابية تلجأ إلى الشائعات للرد على هزائمهم المتكررة وتحاول رفع معنويات عناصرهم التى أصابها الانهيار، مؤكدا أن الحزم أصبحت محررة ويتم ملاحقة الانقلابيين وتحرير ما تبقى من المحافظة.

>وقد أكدت مصادر المقاومة أن القوات تقدمت فى منطقة العقبة غرب الجوف وسط هروب لعناصر المليشيات فى هذه المواقع تاركين أسلحتهم بعد مقتل وإصابة عدد منهم.

ونقل مركز الجوف الإعلامى عن هذه المصادر أن 13 من عناصر المليشيات قتلوا فى المعارك التى وقعت فى مديرية الغيل جنوب المحافظة وأصيب العشرات منهم.. فيما قصفت طائرات دول التحالف العربى طقمين عسكريين لهم ودمرتهما وقتل من كان على متنهما كما استهدفت عربة نقل ذخيرة انفجرت بما فيها.

وكانت قوات الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية قد تمكنت الشهر الماضى من تحرير مدينة الحزم وأجزاء كبيرة من المحافظة التى تقع شمال اليمن.

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