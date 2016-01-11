مصدر قضائى: 42 مليون جنيه مبالغ متبقية على مبارك ونجليه فى"القصور الرئاسية"

أكد مصدر قضائى مطلع، أنه فى حالة عدم سداد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، قيمة الغرامة والرد فى قضية القصور الرئاسية، ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ الحكم من خلال ممتلكاتهم.

وأشار المصدر، إلى أن حجم المبالغ المتبقية لدى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية تصل الى 42 مليون جنيه، بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، والتى قضت المحكمة بردها بالإضافة إلى الغرامة.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه سبق أن قاموا بسداد 104 مليون جنيه من قيمة الرد والبالغة 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 مليون جنيه قيمة الغرامة التى قضت بها محكمة الجنايات، فى قضية القصور الرئاسية، وهى القضية التى أحالها النائب العام الشهيد هشام بركات، والتى حققتها نيابتى أمن الدولة والأموال العامة على مدار 6 شهور، والتى ترافع فيها المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة.

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