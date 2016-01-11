صور| وزير الصحة يتفقد مستشفيات الأقصر‎

قام الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، يرافقه محافظ الأقصر محمد بدر، وقيادات وزارة الصحة بجوله لتفقد المؤسسات الصحية بمحافظة الأقصر.

بدأها بزيارة مستشفي ارمنت الجديد حيث شدد علي سرعة الانتهاء من المبني الجديد ووجه بتخصيص قسم للقسطرة بالمستشفى.

وتفقد مستشفى أرمنت القديم وبحث مع مدير المستشفى مشكلة نقص الأطباء والاستشاريين. وتوجه وزير الصحة عقب ذلك إلى مدينة إسنا، وتفقد مستشفى إسنا الجديد ووجه بضرورة ضغط الجدول الزمني والمدة المقررة لإنتهاء العمل بالمستشفى، مؤكدًا قرب انتهاء العمل بها بنهاية ديسمبر العام الجاري وزار وزير الصحة مستشفى إسنا المركزي القديم، وأمر بإغلاق المستشفى في أقرب وقت لأنها مستشفى «سيئة للغاية» حسب وصفه.

وأختتم وزير الصحة، جولته بزيارة مستشفى البياضية التي يجري تطويرها ومستشفى الأقصر الدولي، التي تفقد بها عدد من الأقسام، كما عقد لقاء مع قيادات مديرية الصحة وعدد من أطباء الأقصر بقاعة مستشفى الأقصر الدولي أكد خلاله ضرورة إنهاء العمل بالمستشفى الجديد بسرعة لآن مقوماته قديمه ودون المستوى.

وبحث عدد من الملفات مع الأطباء منها قانون التمريض وتواجد الأطباء في المستشفيات والوحدات وإنشاء وحدة علاج على نفقة الدولة في الأقصر خلالة وتطوير المنظومة الصحية بالأقصر.

و من المقرر أن يستكمل وزير الصحة جولته اليوم الاثنين، بزيارة مستشفى الأقصر العام ومستشفى الحميات لمتابعة إنشاء مركز علاج فيروس سي بدعم من صندوق تحيا مصر كما يتابع خدمة الاسعاف النهري في الأقصر.