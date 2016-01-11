أنشيلوتي عن بينيتث: هل المدرب هو المذنب دائما؟ أجيبوني

(إفي): أكد المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأحد في عمود أسبوعي يكتبه لموقع (سينا سبورتس) الصيني المتخصص أنه لا يتفهم رحيل رافاييل بينيتث عن تدريب النادي الملكي، ولكنه أبدى في نفس الوقت دعمه لتولي الفرنسي زين الدين زيدان لمهمة قيادة الفريق.

وقال أنشيلوتي الذي سيبدأ في تدريب بايرن ميونيخ الألماني الموسم المقبل أن قرار إقالة بينيتث ربما كان ظالما، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن زيدان ربما يكون خيارا جيدا للنادي.

وكتب كارلو "أعرف أن عمل المدرب يرتبط دائما في النتائج وكونه محاطا دائما بالجدل ولكن هذه المرة لا يمكنني حقا تفهم القرار، ريال مدريد خاض فقط نصف الموسم".

وتابع أنشيلوتي "زيدان سيكون خامس مدرب منذ 2009، ولكن هل دائما ما يكون الذنب من المدرب؟ فليخرج كل شخص بإجابته الشخصية عن السؤال".

وبخصوص زيدان أشار إلى أنه كان مساعدا له في موسم تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة لذا يعرف الفريق جيدا.

وأضاف المدرب "الوقت سيمنحنا الجواب بخصوص زيدان ولكنه بكل تأكيد مؤهل بصورة كافية لقيادة ريال مدريد، بكل صدق أتمنى له التوفيق".