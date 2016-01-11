بوفون: هذا هو يوفنتوس الذي نريده

أعرب جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس عن سعادته بالفوز على مضيفه سامبدوريا في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإيطالي.

وارتقى البيانكونيري حامل اللقب للمركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بعد تغلبه على سامبدوريا بهدفين لهدف الأحد.

وقال حارس إيطاليا لشبكة ميدياست:"هذا هو يوفنتوس الذي نريد رؤيته".

وأضاف "نحن الآن في المركز الثاني لكن علينا مواصلة التحسن والتطور".

وأردف "يوفنتوس لا ينافس أبدا على المركز الثاني، نريد الفوز باللقب مرة أخرى".

وأتم "نمر بمسيرة رائعة حققنا فيها العديد من الانتصارات أتمنى أن تستمر لفترة أطول".

وكان حامل لقب الكالتشيو في المواسم الأربعة الأخيرة في المركز العاشر بعد مرور 11 جولة من المسابقة قبل أن يرتقي للوصافة بعد 8 انتصارات متتالية.