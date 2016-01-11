أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوفون: هذا هو يوفنتوس الذي نريده

Google+ Print
بوفون: هذا هو يوفنتوس الذي نريده بوفون: هذا هو يوفنتوس الذي نريده

أعرب جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس عن سعادته بالفوز على مضيفه سامبدوريا في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإيطالي.

وارتقى البيانكونيري حامل اللقب للمركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بعد تغلبه على سامبدوريا بهدفين لهدف الأحد.

وقال حارس إيطاليا لشبكة ميدياست:"هذا هو يوفنتوس الذي نريد رؤيته".

وأضاف "نحن الآن في المركز الثاني لكن علينا مواصلة التحسن والتطور".

وأردف "يوفنتوس لا ينافس أبدا على المركز الثاني، نريد الفوز باللقب مرة أخرى".

وأتم "نمر بمسيرة رائعة حققنا فيها العديد من الانتصارات أتمنى أن تستمر لفترة أطول".

وكان حامل لقب الكالتشيو في المواسم الأربعة الأخيرة في المركز العاشر بعد مرور 11 جولة من المسابقة قبل أن يرتقي للوصافة بعد 8 انتصارات متتالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع