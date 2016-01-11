بالصور.. كابلات الكهرباء غارقة بمياه الأمطار وتهدد أرواح أهالى الإسكندرية

تتفاقم يوما بعد يوم أزمة غرق منطقة أبو تلات التابعة لحى العجمى بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، والتى امتدت إلى قرابة الشهر دون حل جذرى للمشكلة.

وشكا الأهالى من كابلات الكهرباء المكشوفة الملقاة فى الشوارع، والتى تنذر بكارثة حيث إنها تهدد أرواحهم وأرواح أطفالهم، خاصة بعد غرق شوارع المنطقة بمياه الصرف الصحى والمياه الجوفية، مطالبين شركة الكهرباء بالتدخل لصيانة تلك الكابلات المكشوفة ورفعها من الشوارع.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع" أن الكارثة تهدد حياتهم وتعطل مصالحهم اليومية، بسبب صعوبة التنقل، كما أنهم تعرضوا لخسائر كبرى بعد غرق منازلهم بما فيها من أثاث وأجهزة كهربائية، ما أدى إلى ترك البعض لمنازلهم، مطالبين بتدخل المسئولين لحل الأزمة المتفاقمة.

واستغاث الأهالى بالمنطقة الشمالية العسكرية للتدخل فى الأمر، وحل الأزمة، حيث قال محارب عوض حسين، رئيس لجنة حزب الوفد بالعامرية، وأحد سكان منطقة أبوتلات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المنطقة من الكيلو 21 وحتى الكيلو 27 بحرى بالطريق الدولى (الإسكندرية – مطروح)، تعرضت للغرق بالكامل، بسبب مياه الأمطار الغزيرة التى تراكمت وأدت إلى خروج المياه الجوفية إلى السطح واختلاطها بمياه الصرف الصحى.

وشتكى محارب من عدم وجود خطوط أو شبكة صرف صحى بالمنطقة بداية من الكيلو 21، لافتا إلى أن الأهالى يستخدمون البيارات التى غرقت الشوارع واختلطت بها المياه الجوفية ومياه الأمطار.

جدير بالذكر أن منطقة العجمى وأبو تلات غرب الإسكندرية، تعرضت للغرق فى أوائل ديسمبر الماضى، بعد هطول الأمطار الغزيرة فى نوة الفيضة الصغرى وما تلاها من موجات للطقس السيئ التى ضربت البلاد، خاصة فى مناطق الكيلو 21 ومناطق أبو تلات.



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