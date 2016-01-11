فتحى سرور: على عبد العال قادر على قيادة البرلمان وعليه مسئولية كبيرة

قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن الدكتور على عبد العال الفائز بمنصب رئيس مجلس النواب شخصية قانونية من الدرجة الأولى وقادر على قيادة البرلمان خلال دورة انعقاده، لافتا إلى أنه حاضر وعلّم الآلاف من طلاب الحقوق على مدار سنوات عدة ومن ثم له قدرات تؤهله لقيادة دفة الأمور داخل البرلمان.

ووجه رئيس مجلس النواب الأسبق، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رسالة إلى نواب البرلمان، قائلاً: "البلد تحتاج لكم وربنا يوفقكم فى هذه المسئولية التاريخية ومصر محتاجة لكل مجهود خلال الفترة القادمة"، مضيفًا: أنه يسوجه رسالة تهنئة خاصة للدكتور على عبد العال الذى عليه مسئولية كبيرة أعانه الله عليها".