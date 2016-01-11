«ذا ريفينانت» يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي في «جولدن جلوب»

نال فيلم “ذا ريفينانت” جائزة أفضل فيلم درامي، فيما حصل فيلم “ذا مارشان” على لقب أفضل الأفلام الكوميدية أو الموسيقية في مسابقة “جولدن جلوب”.

وحاز ليوناردو دي كابريو بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في “ذا ريفينانت”، بينما فاز مات ديمون، بجائزة أفضل ممثل كوميدي عند أدائه في “ذا مارشان” أو المريخي، حسب ما أكدته سكاي نيوز عربية.

أما الممثلة بري لارسون، فظفرت بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم “رووم”، وفازت جنيفر لورانس، بجائزة أفضل ممثلة في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية عن أدائها في فيلم “جوي.”

وذهبت جائزة أفضل مخرج لأليخاندرو إيناريتو، عن فيلم “ذا ريفينانت”، في المسابقة التي أعلنت جوائزها مساء الأحد. ونال الممثل سيلفستر ستالوني، أول ألقابه في جولدن جلوب بفوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “كريد”. وفازت الممثلة البريطانية كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “ستيف جوبز.”

وجرى تنظيم النسخة الثالثة والسبعين من المسابقة في بيفرلي هيلزبولاية كاليفورنيا.