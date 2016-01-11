الإفراط فى فيتامين E والحديد يسبب سرطان البروستاتا ويرفع نسب وفاة النساء

"لو حاسس بشوية ضعف خدلك حبيتين فيتامين يقويك".. وصفة طبية مشهورة يتداولها الكثيرون كطريقة سهلة تعالج مشكلة الضعف الذى يحدث نتيجة سوء التغذية أو المعاناة من مرض ما.

ويقول الدكتور محمد عبيد، استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة بقصر العينى "يتناول النساء والرجال الفيتامينات وكأنها فواكه أو خضراوات، وتزداد نسبة تناول الفيتامينات بين الرجال فى عمر الخمسين وهو ما يزيد من فرص الخطر عليهم، وهناك دراسة أجريت فى جامعة "بنسلفانيا" عن تناول الفيتامينات وتأثيرها على الرجال والنساء، حيث أكدت أن من يتناول مضادات الأكسدة خاصة فيتامين E بصفة مستمرة من الرجال ظنا منهم أنها تحمى من سرطان البروستاتا هو اعتقاد خاطئ، لأن الزيادة فى تناول هذا الفيتامين يزيد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا".

ويضيف "أما بالنسبة للنساء فتناول المعادن سواء حديد، ماغنسيوم، زنك، وكذلك فيتامين B6 بصفة مستمرة يزيد من نسبة الوفيات بمقدار 3 إلى 6%، وتناول النحاس يصل فيه نسبة الوفاة بين النساء إلى 18%.

ويقول "عبيد": "إن الاعتماد على الحبوب الدوائية يكون فى حالات محددة وبإشراف من الطبيب، ولكن من يريد أن يزيد من فيتامينات جسمه يمكن أن يحصل عليها فى الخضراوات والفواكه فهى تمد الجسد بكل أنواع الفيتامينات والمعادن وبصورة صحية وبدون أضرار.