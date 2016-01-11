شون بن يساعد في القبض على "امبراطور المخدرات"

ضجت وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية بإسم خواكين جوزمان المعروف باسم "إل تشابو"، وهو أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك المطلوبين في العالم.

وقد كشفت بعض المصادر ان مقابلة أجراها النجم العالمي شون بن مع إمبراطور تهريب أواخر العام الماضي ساعدت الحكومة في اعتقاله.

وألقي القبض على جوزمان زعيم عصابة سينالوا الشهيرة الجمعة الماضي في شمال غرب المكسيك، وأعيد إلى السجن الذي فر منه في يوليو عبر نفق امتد لأكثر من كيلومتر ونصف حتى زنزانته.

وذكر مصدران كبيران في الحكومة المكسيكية أن السلطات كانت على علم باللقاء الذي ضم شون بن وممثلة مكسيكية وجوزمان في أكتوبر وراقبت تحركات بن"مما ساعدها في الوصول إلى مزرعة كان يختبئ بها جوزمان.

وفر جوزمان بصعوبة تحت وابل من النيران لكن الغارة التي وقعت في ولاية "دورانغو" الشمالية مثلت خطوة مهمة في مطاردة إمبراطور المخدرات.

وفي مقال نشرته مجلة "رولينغ ستون" قال بن: إن جوزمان كان مهتما بإنتاج فيلم عن قصة حياته بعد أن انهالت عليه الطلبات من ستديوهات الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة بعد إلقاء القبض عليه في 2014".