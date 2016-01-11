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ابن جون كينيدي ومارلين مونور يخرق امن اوباما!

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الإثنين 11-01-2016 04:10

أوقف الشرطة الأمريكية رجلاً في واشنطن بعدما خطط لخطف أحد كلاب عائلة الرئيس باراك أوباما. الرجل الذي بدا مشوشاً، قال للشرطة إنه ابن جون كينيدي ومارلين مونور واسمه يسوع المسيح. وقد عثر في سيارته على بندقيتين وأكثر من 300 رصاصة، ووجهت إليه تهمة حيازة أسلحة غير مسجلة لدى السلطات.

وأوقف سكوت ستوكيرت البالغ من العمر 49 عاماً، في أحد فنادق العاصمة الفدرالية، من قبل جهاز "سيكريت سيرفيس" المعني بحماية الرئيس الأمريكي، على ما ذكرت محطة "ان بي سي" التلفزيونية بعدما تبلغ من فرع الجهاز في مينيسوتا بنوايا الرجل.

وقال جهاز حماية أوباما إن الرجل أراد خطف الكلب "بو" وهو الأقدم بين كلبي العائلة الرئاسية.

ومثل الرجل يوم الخميس أمام محكمة في واشنطن، وافرج قاض عنه يوم الجمعة بشروط ولا سيما عدم الاقتراب من البيت الابيض أو مبنى الكابيتول.

 

 

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