The Revenant يتألق في حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes

أنزل الستار على حفل الـ 73 لتوزيع جوائز الـ Golden Globes في فندق The Beverly Hilton في كاليفورنيا، حيث نال فيلم The Revenant ثلاثة جوائز هي أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Leonardo DiCaprio عن فئة الأفلام الدرامية، وأفضل مخرج لـ Alejandro Gonzalez Inarritu، وفاز The Martian بجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Matt Damon عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية. عن فئة الأفلام الدرامية، حصدت Brie Larson جائزة أفضل ممثلة عن دورها في Room عن فئة الأفلام الدرامية وفازت Jennifer Lawrence بنفس الجائزة عن دورها في فيلم Joy وذلك عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية. في المقابل، حصد Sylvester Stallone جائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في Creed وفازت Kate Winslet بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Steve Jobs. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم فئة الأفلام الدرامية

The Revenant

أفضل فيلم فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

The Martian

أفضل مخرج

Alejandro Gonzalez Inarritu عن فيلم The Revenant

أفضل ممثل فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Matt Damon عن فيلم The Martian

أفضل ممثل فئة الأفلام الدرامية

Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

أفضل ممثلة فئة الأفلام الدرامية

Brie Larson عن فيلم Room

أفضل ممثلة فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Jennifer Lawrence عن فيلم Joy

أفضل ممثل في دور مساعد

Sylvester Stallone عن فيلم Creed

أفضل ممثلة في دور مساعد

Kate Winslet عن فيلم Steve Jobs

أفضل أغنية

Sam Smith و Jimmy Napes عن أغنية Writing’s on the Wall من فيلم Spectre

أفضل موسيقى

Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight

أفضل فيلم أجنبي

Son of Saul للمخرج Laszlo Nemes

أفضل سيناريو

Aaron Sorkin عن فيلم Steve Jobs

أفضل فيلم كرتوني

Inside Out من إخراج Pete Docter و Jonas Rivera

جائزة Cecil B. DeMille التكريمية

Denzel Washington