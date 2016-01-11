The Revenant يتألق في حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes
الإثنين 11-01-2016 10:04
أنزل الستار على حفل الـ 73 لتوزيع جوائز الـ Golden Globes في فندق The Beverly Hilton في كاليفورنيا، حيث نال فيلم The Revenant ثلاثة جوائز هي أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Leonardo DiCaprio عن فئة الأفلام الدرامية، وأفضل مخرج لـ Alejandro Gonzalez Inarritu، وفاز The Martian بجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Matt Damon عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية. عن فئة الأفلام الدرامية، حصدت Brie Larson جائزة أفضل ممثلة عن دورها في Room عن فئة الأفلام الدرامية وفازت Jennifer Lawrence بنفس الجائزة عن دورها في فيلم Joy وذلك عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية. في المقابل، حصد Sylvester Stallone جائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في Creed وفازت Kate Winslet بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Steve Jobs. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم فئة الأفلام الدرامية
The Revenant
أفضل فيلم فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
The Martian
أفضل مخرج
Alejandro Gonzalez Inarritu عن فيلم The Revenant
أفضل ممثل فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Matt Damon عن فيلم The Martian
أفضل ممثل فئة الأفلام الدرامية
Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant
أفضل ممثلة فئة الأفلام الدرامية
Brie Larson عن فيلم Room
أفضل ممثلة فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Jennifer Lawrence عن فيلم Joy
أفضل ممثل في دور مساعد
Sylvester Stallone عن فيلم Creed
أفضل ممثلة في دور مساعد
Kate Winslet عن فيلم Steve Jobs
أفضل أغنية
Sam Smith و Jimmy Napes عن أغنية Writing’s on the Wall من فيلم Spectre
أفضل موسيقى
Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight
أفضل فيلم أجنبي
Son of Saul للمخرج Laszlo Nemes
أفضل سيناريو
Aaron Sorkin عن فيلم Steve Jobs
أفضل فيلم كرتوني
Inside Out من إخراج Pete Docter و Jonas Rivera
جائزة Cecil B. DeMille التكريمية
Denzel Washington