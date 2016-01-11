اليوم.. محاكمة خاطفى طفل "مدينتى"

تستكمل اليوم "الاثنين" محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية خطف طفل "مدينتى"، وذلك برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وأيمن محمد محمد.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من "محمد جمال سليمان محمد" 26 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج، "ومبارك أحمد عبد الرحمن علام" 25 سنة سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد، بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات من أمام منزله فى "مدينتى" أثناء لعبه مع أصدقائه فى تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وكانت قد أُعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى وكل من الرائد محمد الشموتى رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة، والرائد تامر حسنى معاون المباحث، بالكيلو 57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن استشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم "ل ن ه 865 مصر" تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح كان بحوزتهم، مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران.

وقد نتج عن ذلك وفاة أحد مستقلى السيارة ويدعى "محمود حسان أحمد عرابى" 23 سنة عامل زراعى بمدينتى ومقيم دائرة مركز سوهاج، والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا، آخرها القضية رقم 9173/2013 جنايات مركز سوهاج "سرقة بالإكراه"، متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر.