ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بإنشاء شركات وهمية وبيع أجهزة أطفاء غير معتمدة بقنا

تمكن ضباط مباحث إدارة المرور بقنا بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط 2 لاتهامهما بإنشاء شركات وهمية لأجهزة الإطفاء وبيع أجهزة إطفاء غير معتمدة وإصدار شهادات ضمان وصلاحية مزورة و2 بتهمة تزوير فى الوثائق التأمينية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط عماد ح ا ج 33 سنة صاحب الشركة الإيمان لأجهزة الإطفاء بتهمة إنشاء شركات وهمية بدون ترخيص وغير معتمدة لتعبئة وبيع أجهزة الإطفاء غير المعتمدة وإصدار شهادات ضمان وصلاحية مزورة بأختام مقلدة للشركات الكبرى المعتمدة مستخدمين خامات محلية مجهولة المصدر لتعبئة تلك الأجهزة مما يترتب عليها خطورة على حياة وأمن المواطنين فى حالة استخدامها لإطفاء الحرائق وتمكن من ضبطه وحوزته خاتم مقلد ومزور لأحد المصانع لإنتاج أجهزة إطفاء الحريق و(2) خاتم بيضاوى وهمى منطوق مكتب الإيمان و55 استيكر لشهادات صلاحية مزورة وغير مدون عليها أى بيانات صادرة من الشركة (2) دفتر فواتير مزورة وغير معتمدة من الجهات الرسمية باسم الشركة (8) أجهزة إطفاء تم تعبئتها بخدمات محلية مجهولة المصدر بمعرفة المتهم ودفتر إيصال استلام نقدية باسم الشركة.

وتم ضبط إبراهيم ع م 41 سنة صاحب الشركة المتحدة لأجهزة الإطفاء وبحوزته (3) أختام بيضاوية وهمية منسوب صدورها لشركات (المتحدة – الأوروبية- المصرية) لتوريد أجهزة إطفاء الحريق و(2) شيكارة بودرة إطفاء مجهولة المصدر و(4) أجهزة ضغط هوائى لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق و(75) استيكر لشهادات صلاحية مزورة منتهية الصلاحية باسم الشركة المصرية لتوريد اجهزة الإطفاء و(10) أجهزة إطفاء {تم تعبئتها بخدمات محليه مجهولة المصدر بمعرفة المتهم} و(36) شهادة ضمان بدون بيانات مزورة منسوبة صدورها لشركات بافاريا- حلوان لتورد أجهزة إطفاء الحريق بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة فى عمليه التعبئة.

كما تم ضبط محمد ا ع 30 سنة عامل بشركة المجموعة العربية المصرية لوثائق التأمين الإجبارى فرع نجع حمادى (24) وثيقة تأمين إجبارية لـ(24) مركبة وتبين وجود تلاعب وتزوير فى الوثائق التأمينية بقيام المتهم باستلام مبالغ مالية من كل عميل بقيمة 3 سنوات وتسليم الشركة قيمة سداد لسنة واحدة ملف رخيص للسيارة رقم 22199 أجرة قنا وعدد (2) لوحات معدنية بذات الأرقام غير مدموغة، لوحات معدنية تحمل رقم 10262 غير مدموغة لدراجة ناريه رخصة تسيير لسيارة ملاكى رقم 64106 ملاكى قنا.. وكذا نموذج 256 مرور خاص بتقديم استخراج رخصة قيادة.

ويحيى م ا 38 عامل بشركة المجموعة العربية المصرية لوثائق التأمين الإجبارى فرع قنا وبحوزته (98) وثيقة تأمين إجبارية لعدد (98) مركبة وتبين وجود تلاعب وتزوير فى الوثائق التأمينية بقيام المتهم باستلام مبالغ مالية من كل عميل بقيمة ثلاث سنوات وتسليم الشركة قيمة سداد لسنة واحدة.