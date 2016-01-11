مبعوث صيني يدعو السعودية وإيران لضبط النفس

دعا مبعوث صيني أثناء زيارته للسعودية وإيران، كلا من الدولتين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، وسط صراع مستمر بين البلدين في تدخل دبلوماسي نادر من قبل الصين في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيانات منفصلة على موقعها على الانترنت، إن نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ، التقى مع مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار خلال رحلته، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضافت إن تشانغ أجرى خلال زيارته للسعودية محادثات بشأن الوضع بين السعودية وإيران و”آمال حفاظ الأطراف المعنية على الهدوء وممارسة ضبط النفس وتصعيد الحوار والمشاورات وأن تشجع بشكل مشترك تحسين الوضع”.

وفي إيران كرر تشانغ الرسالة المتعلقة بالهدوء وضبط النفس مضيفا آمال الصين في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وتصاعدت حدة التوترات بين السعودية وإيران منذ أن أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير، مما أثار غضبا بين الشيعة في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وردا على ذلك اقتحم محتجون إيرانيون سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد مما دفع الرياض إلى قطع العلاقات، وقطعت طهران بعد ذلك كل العلاقات التجارية مع الرياض ومنعت الحجاج من السفر إلى مكة.