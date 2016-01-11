بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد الكليات لمتابعة سير الامتحانات

تفقد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وقام بزيارة ميدانية لكليات الطب البيطرى، والتمريض، والزراعة، وهندسة الطاقة، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والآثار.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من الزيارة الوقوف على سير الامتحانات والاطمئنان على معاير الجودة ومستوى الطلاب الدراسى، وسؤال الطلاب عن مدى موافقة ورقة الأسئلة بالمنهج الدراسى، وأهم السلبيات التى تواجه الطلاب باللجان، وأعمال الكنترول.

وأوضح الدكتور عبد القادر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات للفصل الدراسى الأول يبلغ عددهم 17500 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تهيئة المناخ المناسب للطلاب، من حيث توفير الرعاية الطبية والأماكن التى يؤدى بها الامتحانات، والمتابعة بشكل دورى لحالات الغش والغياب، وتم ضبط عدد من حالات الغش بالهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب.



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