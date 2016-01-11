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1041 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بزراعة القناة

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1041 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بزراعة القناة 1041 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بزراعة القناة
تواصل اليوم الاثنين كلية الزراعة جامعة القناه أعمال اليوم الثالث من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تنتهي فى 28يناير 2016 حيث قام الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة بتفقد سير أعمال الامتحانات بالكلية.
> وأشار الدكتور شريف عبد الحق أن 1041طالب وطالبة بالكلية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تسير بشكل هادئ ومنتظم ولا توجد حالات غش حتى الآن.

وأوضح الدكتور احمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن 553 طالب وطالبة من طلاب الزراعة العامة يؤدون الامتحانات حيث وصل عدد طلاب الفرقة الاولى 264طالب و104للفرقة الثانية و72طالب للثالثة و113للفرقة الرابعة فى حين يؤدى 254طالب وطالبة من طلاب الهندسة الزراعية الامتحانات وصل عدد طلاب المستوى الأول 122 طالب و59 للثاني و36للثالث و37للرابع بينما جاء عدد طلاب إدارة المشروعات 197 طالب وطالبة طلاب المستوى الأول 87 والمستوى الثانى 37 و المستوى الثالث 51 و المستوى الرابع 22 أما برنامج السلامة الغذائية بة 37طالب وطالبة يمثلون 25 طالب للمستوى الأول و12 طالب للمستوى الثانى .

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