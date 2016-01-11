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نائب طهطا يطالب بتطوير المنظومة الصحية والانتهاء من المشروعات الكبرى بالمركز

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نائب طهطا يطالب بتطوير المنظومة الصحية والانتهاء من المشروعات الكبرى بالمركز نائب طهطا يطالب بتطوير المنظومة الصحية والانتهاء من المشروعات الكبرى بالمركز
أكد مصطفى سالم النائب البرلمانى عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بعد أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب، أنه يسعى إلى تحسين وتطوير المنظومة الصحية ومستوى الخدمة الطبية بالمحافظة خاصة فى ظل عدم توافر بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة فى العناية المركزة والحضانات الخاصة بالأطفال حديثى الولادة.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص، أنه يسعى أيضا إلى زيادة عدد المدارس من الناحية التعليمية على مستوى المحافظة وخاصة مركز طهطا وذلك فى ظل وجود عدد من المدارس المؤجرة وأخرى بدون أسوار فضلا عن تهدم جدران بعض المدارس والتى تمثل خطورة على التلاميذ.

وأشار النائب البرلمانى إلى أن تحسين وتطوير شبكات الطرق المتهالكة بمركز طهطا بعد ان أصبحت تمثل خطورة على المواطنين اصبح ضرورة ملحة، وكذلك مطالبة المسئولين من الانتهاء من أعمال كوبرى طهطا العلوى والذى استمر العمل به 5 سنوات مما تسبب فى تكدس مرورى شديد بالمركز، كما يطالب المسئولين بالانتهاء من محطة مياه شطورة مشيرا إلى أنه هناك شكاوى من المواطنين حول سوء حالة المياه .
>وطالب سالم الهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من استكمال مشروعات الصرف الصحى التى بدأ العمل بها منذ سنوات فى القرى ثم توقفت .
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