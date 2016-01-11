بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى بالغربية

توافد الآلاف من طلاب وتلاميذ التربية والتعليم بالغربية على مدارسهم، منذ الساعة السابعة، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2015 /2016، كما بدأت اليوم امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، قد أنهت أمس امتحانات الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، واشتكى التلاميذ من طول امتحان اللغة الإنجليزية والحساب، فيما أكد أولياء الأمور أن الامتحان جاء فى 3 ورقات وكان يحتاج وقتا إضافيا.

على صعيد آخر رصدت غرفة عمليات التربية والتعليم بالغربية، بعض المخالفات فى إدارة بسيون التعليمية، وعلى أثرها قررت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة كل من رئيس قسم المرحلة الابتدائية بإدارة بسيون التعليمية، ومدير مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية، ومدير مدرسة الكمال، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، للتحقيق؛ لوجود مخالفات بسير الامتحان والملاحظة داخل المدرستين الكائنتين بمبنى واحد.