بوتين: حذرنا حلف شمال الأطلسى من خطأ أعماله فى ليبيا والعراق وبلدان أخرى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: " أن بلاده حذرت حلف شمال الأطلسى من خطأ أعماله فى ليبيا والعراق"، لافتا إلى أن الحلف لم يستمع إلى هذا التحذير.

وأوضح بوتين، فى مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس " الروسية: "لقد عارضنا بشدة ما جرى فى العراق وليبيا وبعض البلدان الأخرى، وقلنا لا يجوز فعل هذا ويتعين عدم ارتكاب هذه الأخطاء، لكن لم يصغ إلينا أحد واعتبروا أننا نعادى الغرب".

وتساءل الرئيس الروسى: "كيف تعتقدون الآن حين أصبح لديكم مليون لاجئ، هل كان موقفنا معاديا للغرب؟". وأشار إلى منظومة الدرع الصاروخية التى تنشر فى أوروبا بذريعة مواجهة الخطر النووى الإيرانى، وإلى حديث باراك أوباما عام 2009 حول عدم ضرورة الدرع الصاروخية فى حال زال الخطر النووى الإيرانى. وأضاف بوتين: " الاتفاقية مع إيران وقعت، وتبحث الآن مسائل رفع العقوبات، وكل شيء يخضع لرقابة منظمة الطاقة الدولية، وبدأ نقل اليورانيوم إلى روسيا، لكن الدرع الصاروخية يستمر بناؤها وفق اتفاقات وقعها الأمريكيون مع تركيا ورومانيا وبولندا وإسبانيا".

وأكد الرئيس الروسى لصحيفة " بيلد " الألمانية أن عدم إعلان روسيا فى الـ 25 سنة الأخيرة عن مصالحها الخاصة كان خطأً.

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