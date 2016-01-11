طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى 11 بالقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل، على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:
>
موضوعات متعلقة..
>- حالة الطقس اليوم فى مصر والدول العربية
>
وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:
>
>
القاهرةالصغرى 11 درجة 21 للعظمى، وفى
الإسكندرية12 للصغرى 19 عظمى،
مرسى مطروح11 للصغرى 19 للكبرى،
بورسعيدإلى 15 صغرى 20 للعظمى، وفى
دمياط13 صغرى 18 للعظمى،
والإسماعيلية11 للصغرى 21 للعظمى، وفى
السويس12 للصغرى 22 للعظمى،
العريشالصغرى 9 العظمى 21،
نخلالصغرى 5 العظمى 20،
طاباالصغرى 9 العظمى 20، الطور الصغرى 14 العظمى 22، مرسى علم الصغرى 16 العظمى 23، الغردقة الصغرى 15 العظمى 23،
شرم الشيخالصغرى 16 العظمى 24 ،
رفحالصغرى 12 العظمى 20،
كاترينالصغرى 6 العظمى 15،
سيوةالصغرى 10 العظمى 23،
المنياالصغرى 8 العظمى 21،
الفيومالصغرى 11 العظمى 21،
رأس سدرالصغرى 14 العظمى 21،
أبو سمبلالصغرى 11 العظمى 24،
أسيوطالصغرى 8 العظمى 21،
سوهاجالصغرى 9 العظمى 22،
الأقصرالصغرى 9 العظمى 23،
أسوانالصغرى 10 العظمى 24،
شلاتينالصغرى 15 العظمى 16،
حلايبالصغرى 17 العظمى 24،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 23،
قناالصغرى 9 العظمى 23
نوبيع16 الصغرى 23 الكبرى،
سلوم11 الصغرى 20 الكبرى.
موضوعات متعلقة..
>
>- حالة الطقس اليوم فى مصر والدول العربية
>