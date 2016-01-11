طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى 11 بالقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل، على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:

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القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نوبيع

سلوم

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الصغرى 11 درجة 21 للعظمى، وفى12 للصغرى 19 عظمى،11 للصغرى 19 للكبرى،إلى 15 صغرى 20 للعظمى، وفى13 صغرى 18 للعظمى،11 للصغرى 21 للعظمى، وفى12 للصغرى 22 للعظمى،الصغرى 9 العظمى 21،الصغرى 5 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 20، الطور الصغرى 14 العظمى 22، مرسى علم الصغرى 16 العظمى 23، الغردقة الصغرى 15 العظمى 23،الصغرى 16 العظمى 24 ،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 15،الصغرى 10 العظمى 23،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 11 العظمى 21،الصغرى 14 العظمى 21،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 9 العظمى 22،الصغرى 9 العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 24،الصغرى 15 العظمى 16،الصغرى 17 العظمى 24،الصغرى 9 العظمى 23،الصغرى 9 العظمى 2316 الصغرى 23 الكبرى،11 الصغرى 20 الكبرى.