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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى 11 بالقاهرة

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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى 11 بالقاهرة طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى 11 بالقاهرة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل، على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى غدا:
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القاهرة

الصغرى 11 درجة 21 للعظمى، وفى

الإسكندرية

12 للصغرى 19 عظمى،

مرسى مطروح

11 للصغرى 19 للكبرى،

بورسعيد

إلى 15 صغرى 20 للعظمى، وفى

دمياط

13 صغرى 18 للعظمى،

والإسماعيلية

11 للصغرى 21 للعظمى، وفى

السويس

12 للصغرى 22 للعظمى،

العريش

الصغرى 9 العظمى 21،

نخل

الصغرى 5 العظمى 20،

طابا

الصغرى 9 العظمى 20، الطور الصغرى 14 العظمى 22، مرسى علم الصغرى 16 العظمى 23، الغردقة الصغرى 15 العظمى 23،

شرم الشيخ

الصغرى 16 العظمى 24 ،

رفح

الصغرى 12 العظمى 20،

كاترين

الصغرى 6 العظمى 15،

سيوة

الصغرى 10 العظمى 23،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 21،

الفيوم

الصغرى 11 العظمى 21،

رأس سدر

الصغرى 14 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 11 العظمى 24،

أسيوط

الصغرى 8 العظمى 21،

سوهاج

الصغرى 9 العظمى 22،

الأقصر

الصغرى 9 العظمى 23،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 24،

شلاتين

الصغرى 15 العظمى 16،

حلايب

الصغرى 17 العظمى 24،

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 23،

قنا

الصغرى 9 العظمى 23

نوبيع

16 الصغرى 23 الكبرى،

سلوم

11 الصغرى 20 الكبرى.

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