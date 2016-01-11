لو مش مذاكر من أول السنة.. 5 خطوات تساعدك على لمّ المنهج ليلة الامتحان

يوم أو اثنان هى الفترة الفاصلة بين امتحان المادة والأخرى، وخلال هذه الفترة القليلة يحاول الطلاب جمع أكبر قدر من المعلومات عن المادة لمراجعتها، وهو الأمر الذى قد يصيب أغلب الطلبة بالحيرة والارتباك، خاصة إذا كان الطالب لم يذاكر المادة جيدا منذ بداية العام، فكيف يمكن له أن يجمع كل المنهج والنقاط المهمة من المادة لجمع أكبر قدر من الدرجات؟.. الموقع الأمريكى "howcast" يقدم 5 خطوات تساعد الطلاب على الإلمام بالمعلومات الهامة ليلة الامتحان. 1- اختيار المكان المناسب للمذاكرة

>لابد من توفر بعض العوامل التى تساعد الطالب على التركيز، خاصة فى ليلة الامتحان، بحيث يكون بعيدا عن الضوضاء وصوت التليفزيون ويتسم بالإنارة الجيدة. 2- وضع كل ما يتعلق بالمادة أمامك

>على مدار فترة الدراسة يجمع الطلاب الكتب والأوراق التى تفيده فى فهم المنهج الدراسى، وحتى يستطيع الإلمام بالمادة بأكملها عليه وضع كل هذه الكتب والأوراق أمامه ليحصد منها المعلومات المهمة. 3- استخدام التكنولوجيا فى المذاكرة

>التكنولوجيا جزء أساسى من حياتنا وهى ليست ألعابا وأفلاما فقط، ولكن يمكن الاستفادة منها فى التعرف على المنهج الدراسى بطريقة أفضل، سواء قصص سجلت أو أبحاث علمية تفيد فى تثبيت المعلومة بطريقة فعالة فى ذاكرتك. 4- مراجعة ما ثبت فى ذاكرتك

>وحتى تتأكد من المعلومات التى ثبتت فى ذاكرتك ليلة الامتحان عليك غلق كل الكتب والمراجع وإحضار ورقة وقلم، وقم أنت بسرد ما تذكره من هذه المعلومات. 5- النوم عدد ساعات كافية ليلة الامتحان

>يقوم بعض الطلاب بالسهر ليلة الامتحان حتى الذهاب إلى اللجنة والانتهاء من الامتحان ثم العودة للنوم، وهو خطأ كبير لأن قلة النوم لا يجعل المخ يتذكر كل المعلومات التى تتوفر لديه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365