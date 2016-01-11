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رئيس الزمالك يلمح: إقالة باكيتا لأسباب غير أخلاقية

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رئيس الزمالك يلمح: إقالة باكيتا لأسباب غير أخلاقية رئيس الزمالك يلمح: إقالة باكيتا لأسباب غير أخلاقية

طرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبررًا جديدًا لإقالة البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع أحمد حسام ميدو.

وقال مرتضى عبر قناة (العاصمة):"سأتحدث لأول مرة عن تفاصيل في إقالة باكيتا، حيث وصلني معلومات مؤكدة أن معيار اختياره للاعبين ليس بناء على الكفاءة".

واستدرك "بل لأسباب غير أخلاقية، لا أقبلها في الزمالك".

وأضاف "مصدر هذه المعلومات أصدقاء مقربين لي، وبالتحديد 7 أمراء كانوا مشرفين على منتخبات وأندية سعودية، عمل معها كارلوس باكيتا".

وواصل رئيس الزمالك "أثق في آرائهم تمامًا، نظرًا لعلاقتي القوية بهم".

باكيتا عمل مدربًا للزمالك لمدة 29 يومًا فقط، خاض خلالها 5 مباريات، فاز في اثنين، وخسر أمام طلائع الجيش، قبل إقالته بعد تعادلين متتاليين أمام بتروجيت ومصر للمقاصة.

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