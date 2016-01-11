حارس المقاولون لـ في الجول: الأهلي سجل بعدما ضربني مدافعه.. وهدفه الثاني مشكوك فيه

قال حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب إن الأهلي منافسه في لقاء الأحد سجل هدفه الأول بعدما اعتدى مدافعه رامي ربيعة عليه.

وشدد شاهين على صعوبة المواجهة ضد الأهلي وقال إن الحظ لم يقف بجانب فريقه مثلما هو الحال في المباريات الأخيرة.

وخسر المقاولون أمام وصيف الدوري المصري الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليمنح الأهلي صدارة الدوري بـ25 نقطة متساويا مع المصري ومتفوقا على الزمالك حامل اللقب بنقطة.

وقال شاهين لـFilGoal.com:"الأهلي سجل هدفه الأول بعدما ضربني ربيعة في وجهي أثناء الركلة الركنية، وأحرز الثاني من ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

ثم استدرك "أما الهدف الثالث فلم أستطع التصدي للكرة لأنها كانت سريعة للغاية".

وأضاف "اللقاء كان صعبا بالتأكيد، فنجن نواجه أفضل فريق في إفريقيا. ورغم ذلك أرى أن المباراة كانت سجالا بيننا ولم يحالفنا الحظ كالعادة".

وتابع "للأسف وضع المقاولون يزداد صعوبة لكننا قادرون على تجاوز هذه المحنة. ترتيبنا لا يليق بنادينا".

وأتم "المدرب طارق العشري لم يتحدث مع أحد عقب اللقاء".

ويستضيف المقاولون فريق وادي دجلة الجمعة المقبل في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز فيما يلعب الأهلي يوم الخميس أمام الداخلية.