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اليوم.. وزيرة التعاون ووفد سعودى فى جنوب سيناء لمتابعة "المدينة المتكاملة"

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اليوم.. وزيرة التعاون ووفد سعودى فى جنوب سيناء لمتابعة "المدينة المتكاملة" اليوم.. وزيرة التعاون ووفد سعودى فى جنوب سيناء لمتابعة "المدينة المتكاملة"
تزور اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وفريق من القوات المسلحة ووفد من الصندوق السعودى جنوب سيناء، برفقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

تعاين وزيرة التعاون والوفد، بعض الأراضى لإنشاء مدينة متكاملة يطلق عليها اسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن جانبه، اقترح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، الأربعاء الماضى بقاعة ديوان عام المحافظة، أن يكون المكان بمدينتى أبوزنيمة ورأس سدر.

وأوضح أن المدينة المتكاملة سوف تضم جامعة يطلق عليها "جامعة الملك سلمان"، كما تضم وحدات سكنية ومدينة صناعية وميناء بحرى، كما يتم زراعة نحو 10 آلاف فدان، لافتا أن هناك متابعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا المشروع.

وأكد المحافظ أنه لن يعمر جنوب سيناء إلا هذه المشروعات، معربا عن بالغ سعادته بلقائه بوزيرة التعاون الدولى وما تؤديه لسيناء من مشروعات تنموية.

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