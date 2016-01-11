برشلونة يضم اتصالات مصر لشركاته الراعية

اتصالات أحد الرعاة الرسميين لبرشلونة مع نايكي وطيران قطر وبيكو وستريلا ولا كايكسا وأودي. واليوم اتصالات تعلن اتفاقها لتصبح راعية البلوجرانا في مصر.

وأصبحت اتصالات مصر شريك الاتصالات الرسمي لفريق برشلونة لكرة القدم في مصر.

وبهذه الاتفاقية تستكمل الشركة علاقة الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة اتصالات الإمارات وفريق الاسباني برشلونة والتي بدأت منذ عام 2009.

برشلونة لديه شركاء أخرين في النجاح منهم لاسا وأوبو وجاتورايد وأليانتز وريبلاي وستونلي بلوك وأيرون اف اكس وباناسونك وea Sports وتوشيبا.

ويعد برشلونة من أنجح أندية العالم في إبرام صفقات الشراكة بالنظر إلى أن قميصه بمفرده يدر دخلا للنادي يقدر بـ48 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت شركة اتصالات مصر، أن الاتفاقية تأتي جزء من صفقة رعاية مجموعة اتصالات الإمارات كراعي رسمي في مجال الاتصالات لفريق برشلونة في مناطق عديدة تضم 30 دولة حول العالم.

وتشمل كل من دول الخليج العربي، مصر، نيجيريا، المغرب، باكستان، الهند، افغانستان، السودان، الجابون و جمهورية افريقيا الوسطى وغيرها.