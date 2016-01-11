الأهلي: جاهزون لمواجهة الداخلية على أي ملعب

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي استعداد الفريق لخوض مباراة الداخلية المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري على أي ملعب.

وأوضح عبد الحفيظ أن فريق الداخلية من حقه اختيار أي ملعب يخوض عليه المباراة، ويتم إبلاغنا به قبل 48 ساعة من موعدها وفقًا للائحة.

وصرح مدير الكرة بالأهلي لقناة النهار رياضة "جاهزون لخوض المباراة على أي ملعب يحدده نادي الداخلية".

ويخوض الأهلي مبارياته بالدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لرفضه اللعب بإستاد بتروسبورت، بداعي ضيق مساحة الملعب.

وأكد عبد الحفيظ أن مواجهة الداخلية ستكون صعبة للغاية، لأنه فريق مميز، وحقق نتائج جيدة للغاية هذا الموسم.