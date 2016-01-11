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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق"

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق" اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب"، فى قضية "اقتحام قسم الوراق" .

سندت النيابة إلى المتهمين تأسيس جماعة إرهابية، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والتعدى على القوات الشرطية، والقتل والشروع فى القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.
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