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مبعوث صينى يدعو إلى الهدوء وضبط النفس بين السعودية وإيران

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مبعوث صينى يدعو إلى الهدوء وضبط النفس بين السعودية وإيران مبعوث صينى يدعو إلى الهدوء وضبط النفس بين السعودية وإيران

>دعا مبعوث صينى زار وإيران خلال الأسبوع المنصرم كلا من الدولتين إلى التحلى بالهدوء وضبط النفس وسط صراع مستمر بين البلدين فى تدخل دبلوماسى نادر من قبل الصين فى المنطقة.

وتصاعدت حدة التوترات بين السعودية وإيران منذ أن أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعى نمر النمر فى الثانى من يناير مما أثار غضبا بين الشيعة فى شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وردا على ذلك اقتحم محتجون إيرانيون سفارة السعودية فى طهران وقنصليتها فى مشهد مما دفع الرياض إلى قطع العلاقات، وقطعت طهران بعد ذلك كل العلاقات التجارية مع الرياض ومنعت الحجاج من السفر إلى مكة.

واستدعت دول عربية أخرى سفراءها من إيران وخفضت دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات تضامنا مع السعوية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيانات منفصلة على موقعها على الانترنت إن نائب وزير الخارجية الصينى تشانج مينج التقى مع مسئولين سعوديين وإيرانيين كبار خلال رحلته.
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مصر 365

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