بالفيديو.. مشادة كلامية بين نائب وكاتبة بعد قولها "التحرير أقدس من مكة"

نشبت مشادة كلامية بين الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى، و النائب البرلمانى إلهامى عجينة، ومحمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، بعد قولها "ميدان التحرير أقدس من مكة المكرمة .. و الميدان أشرف من المزايدة عليه".

و جاء تعليق نور الهدى، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على فضائية دريم، بعد رد محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع،على مداخلة أحد المواطنين المنتمين إلى ثورة 25 يناير، قائلاً :"هو الميدان ده مكة المكرمة .. هو كل شويه واحد يقولنا الميدان الميدان".

فيما طالب النائب البرلمانى الهامى عجينة من نور الهدى زكى تقديم اعتذار عما صدر منها.