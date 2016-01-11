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قيادى بـ"الحركة الوطنية": 25 يناير "مؤامرة"..والنواب "خايفين يعترفوا بذلك"

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قيادى بـ"الحركة الوطنية": 25 يناير "مؤامرة"..والنواب "خايفين يعترفوا بذلك" قيادى بـ"الحركة الوطنية": 25 يناير "مؤامرة"..والنواب "خايفين يعترفوا بذلك"
أكد اللواء رءوف السيد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن اللغط الدائر حول ثورة 25 يناير متوقع ، لافتا إلى أن حديث النائب مرتضى منصور حقيقى ، وقال :"ما حدث فى 25 يناير مؤامرة ولكن النواب خايفين يعترفوا بذلك".

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع النواب يحاولون تسيير الأمور خلال جلسات البرلمان، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المناوشات والخلافات فى البرلمان .

- بالفيديو والصور.. أول فتنة بالبرلمان..مرتضى منصور يعيد أداء القسم بعد وصلة جدل .. أبو شقة يهدد برفع الجلسة .. ومرتضى : لا وصاية عليا من أحد ولن أحلف على إنشا.. ولا أعترف بثورة 25 يناير وأنا حر

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