لو مناخيرك بتنزف ماترجعش دماغك لورا.. اعرف أهم الإرشادات لوقف النزيف

نزيف الأنف أحد الأعراض الشائعة التى يتعرض لها كثير من الأشخاص، وتحدث كأحد الأعراض الدالة على وجود مشكلة صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو بدون سبب مرضى، وهناك بعض الخطوات الأولية التى يستلزم على الشخص مراعاتها عند تعرضه للنزيف بالأنف. أهم الإرشادات الضرورية لوقف نزيف الأنف

>حول ذلك يقول دكتور فادى سمير لوقا، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة: يجب على الشخص عند تعرضه لنزيف من الأنف ضرورة إجراء بعض الخطوات لتجنب تعرضه لبعض الأضرار الصحية وأهمها:

>1) الضغط على مقدمة الأنف بأصابع اليد.

>2) عدم إمالة رأس الشخص الذى ينزف من الأنف إلى الخلف ويجب ميل رأسه على ارتفاع بسيط من الذقن والفك السفلى وليس بصورة كلية.

>3) عمل كمادات ثلج على مقدمة الرأس لانقباض الأوعية الدموية.

>4) وضع أحد أنواع القطرات قابضة للأوعية الدموية طبقا لما يصفه الطبيب بواسطة قطنة مبللة، أو وضعها بصورة مباشرة على الأنف.

>5) استمرار عمل تلك الخطوات لمدة خمس دقائق. أهمية الذهاب للطبيب عند استمرار نزيف الأنف لفترة

>وأضاف د.فادى قائلا "فى حالة استغراق النزيف لمدة تجاوزت خمس دقائق يجب على الشخص الذهاب على الفور للطبيب المختص للاطمئنان، فقد يكون سبب النزيف عرض لمشكلة مرضية تتعلق بالمخ أو ضغط الدم".

شبكةعيونالإخبارية

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